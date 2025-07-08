أحمد حسن : فيريرا يوافق على التعاقد مع الفلسطيني آدم كياد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موافقة يانيك فيريرا التعاقد مع الفلسطيني آدم كياد .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. يانيك فيريرا يوافق على التعاقد مع الفلسطيني آدم كياد".



أبدى الإعلامي البلجيكي فرانسوا جاريت رأيه في تعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الانطباع العام عنه في بلجيكا إيجابي للغاية، وأنه يُعرف بكونه مدربًا إنسانيًا وقريبًا من لاعبيه، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في التواصل معهم وبناء علاقات قوية داخل غرف الملابس.

وأوضح فرانسوا، خلال ظهوره عبر برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك، أن فيريرا يتمتع بشخصية فنية واضحة، ويسعى دائمًا لغرس عقلية وانضباط تكتيكي في لاعبيه، تنعكس على أدائهم في أرض الملعب.

واستعرض الإعلامي البلجيكي مسيرة المدرب، مشيرًا إلى أن بدايته الحقيقية كانت عام 2012 مع نادي سبورتينغ شارلروا، عندما كان يبلغ من العمر 32 عامًا، ليصبح حينها أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.