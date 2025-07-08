الزمالك يرفض الرحيل المجاني لمحمد عاطف.. رغبة في تسويقه والاستفادة ماديا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يرفض الرحيل المجاني لمحمد عاطف والرغبة في تسويقه والاستفادة المالية".

وكان قد كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أن إدارة الكرة في العصر الحديث لم تعد تعتمد على الشعارات أو الخطابات الحماسية، بل أصبحت علمًا وفكراً وفن إدارة يعتمد على أسس علمية وتكنولوجية.

وقال مدحت العدل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "الكرة أصبحت علم وفكر وفن الإدارة، وليست كلاماً يُقال للاستهلاك المحلي.. نحن الآن في شركاتنا نستعين بالشباب المطلع على مستجدات الزمن والتكنولوجيا حتى لا نتخلف عما يحدث في العالم، ولو أصررنا على طريقة تفكيرنا التقليدية لاندثرنا".

وأضاف: "ما يحدث في الزمالك الآن هو طريقة إدارة الأندية المحترفة في العالم كله، وأنا متفائل إن شاء الله، ولا عزاء لعواجيز الفرح".



ومن جانبه، كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جون إدوارد مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أميـر هشام: "سم الزمالك صفقة شيكو بانزا لمدة 4 مواسم".

وأكمل: “جون ادوارد مش هياخد مرتب هياخد نسبة من الصفقات الجديدة”.

وفي إطار آخر، كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رأيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى منه من هو كونه احد ناشئي الزمالك .