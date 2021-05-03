البنك الأهلي يختار 22 لاعباً لمواجهة الإنتاج الحربي

إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدور الثاني الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء علي ستاد السلام.



وضمت القائمة كل من

أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى

عاصم صلاح ومحمد كوفي ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم واحمد ياسين ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف ومحمد عصام

وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة