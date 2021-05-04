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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاحات كورونا

اللقاح منفعة شخصية قبل أن تكون مجتمعية.. وكيل طب الأزهر يتحدث عن أهمية تطعيم كورونا

تطعيمات كورونا
تطعيمات كورونا

قال الدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل كلية الطب جامعة الأزهر، إن مصر استطاعت توفير لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح ظهر فى فترة زمنية قصيرة جدا، حيث أن هذا يعد تطور كبير لمصر.


وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين قبل ظهور اللقاح كانت تطالب الدولة والعالم كانوا يطالبون به، إلا أن الأن هو موجود ولكن لا يوجد ما يسجل.


وتابع أن نسبة من قام بالتطعيم فى مصر ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى، لافتا إلى ان الدولة قامت بترخيص لخمس أنواع من اللقاحات فى مصر، وبالتالى على المواطنين تلقيه.


وأكد أنه لايوجد شئ يخص الطب أو شئ خاص بأى تطعيم إلا إذا كان له مضاعفات وأثار جانبية، متابعا أن أخذ اللقاح أفضل من عدم تلقيه، حيث أن اللقاح يعد منفعة شخصية قبل أن تكون مجتمعية.


وأشار إلى أن التطعيم له مضاعفات ولكنه بنسبة ضئيلة جدا، مضيفا إلى أن هناك 2 من مليون من يحدث لهم جلطات.


 

التعطيم لقاح كورونا مضاعفات كورونا أعراض كورونا منفعة شخصية

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