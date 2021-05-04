كشف غموض انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري بترعة الإسماعيلية



كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري بترعة الإسماعيلية.



قالت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة، أن الشاب المنتحر كان يعاني منذ أقل من شهر من الهوس القهري، و أصيب علي إثره بتقلبات مزاجية وساءت حالته النفسية، حتي وصل الأمر إلى عزلته بمنزله علي مدار 15 يوم ماضية، إلي أن أصر علي الخروج من المنزل، أمس، بادعاء شراء " خبز".



لم ينجح ابن شقيقه " الطفل"، والذي أصر علي مرافقته خوفا عليه من منعه من القفز أعلى كوبري الجلاء بترعة الإسماعيلية، حيث قام بدفعه ليسقط علي الأرض قبل دقائق من ارتكابه واقعة الإنتحار.



كشفت مصادر مقربة من الشاب المنتحر، إنه كان علي خلق وحسن السمعة وملتزم أخلاقيا ومتزوج ولديه أطفال.

و بتكثيف التحريات، تبين أن الجثة لشاب يدعي حسام مصطفي مفرج، مقيم بعزبة أبو بخيت مركز الإسماعيلية.



وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية، أمس الإثنين، بإنتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.



تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بعثور الأهالي بمنطقة الجلاء بحي أول، على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.



تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، والتعرف علي هوية جثة المتوفي، وملابسات واقعة وصول الجثة إلى مكان العثور عليها.



ونجحت فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسماعيلية، من إنتشال جثة شاب كان قد ألقي بنفسه من أعلي كوبري قرية نفيشة بحي أول، ليسقط غرقا بترعة الإسماعيلية، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وإستكمال الإجراءات القانونية.

