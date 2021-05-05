سلبية رابيد تيست للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري عن سلبية اختبارات رابيد تيست التي أجرها لاعبو الفريق والجهاز الفني استعدادا لموجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وحذر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لاعبيه من انتفاضة الأهلي خلال اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الخميس المقبل ب

وأكد حسام حسن أن الأهلي أصبح يمتلك دوافع قوية من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة خصوصا عقب الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف دون رد .

وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة التركيز الجيد خلال خوض التدريبات والتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت خلال مواجهة نادي سموحة في الجولة الماضية .

وفي سياق آخر حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على تدعيم اللاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط .