إصابة منذ 9 سنوات.. حورية فرغلي تكشف سبب إجرائها 4 عمليات تجميل

أخبار النجوم

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها 4 عمليات تجميل في أنفها، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أول تصريحات لها بعد عودتها إلى مصر.





وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها عبر "زووم" مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، عبر فضائية "الشمس": "الإصابة ابتدت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع فوقيَّا وكسر لي مناخيري تماما".



وأضافت: "رحلة علاجي مرت على بلاد كتيرة أوي، زي فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، لحد ما وصلت أمريكا".



وتابعت: "في أمريكا اتقالي إن عمليتي صعبة جدا؛ من كُتر العمليات اللي عملتها، كنت عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوَّظ الدنيا أكتر، الدكتور قالي لازم تقعدي معايا هنا 4 شهور؛ لأني عملت العملية على 4 مرات".



واستطردت: "خلال الـ4 شهور دول كنت باخد جلسات أكسجين كل يوم؛ لأن الدم مكنش واصل للمناخير.. أول عملية أخدت 11 ساعة تقريبا، وكانت مؤلمة جدا، والاتنين اللي بعدها كانوا عاديين، والرابعة ودُّوني المستشفى كذا مرة، ورجعت؛ عشان مكنوش لاقيين العروق في جسمي خالص".

