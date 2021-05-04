في أول ظهور لها بعد عودتها .. حورية فرغلي تكشف عن تطورات حالتها الصحية وتؤكد : نفسى مفتوحة على الشغل

فى أول ظهور تليفزيونى لها بعد عودتها من أمريكا ، كشفت الفنانة حورية فرغلى لبرنامج et بالعربى عن تفاصيل حالتها الصحية ، حيث أكدت أنها من المقرر ان تتابع مع طبيب مصرى خلال الفترة القادمة ، على أن تسافر الى أمريكا فى أغسطس القادم لعمل متابعة دورية حول حالتها الصحية.

وأكدت حورية فرغلى أن هناك العديد الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ، رغم ان بعضهم لم تتعاون معهم من قبل فى اى عمل فنى قبل ذلك .

وأعربت حورية فرغلى عن غضبها من الأشخاص دشن قناه عبر موقع يوتيوب ، إعلن فيها انها نادمة على مشوارها الفني ، وأنها سوف تعتزل الفن ، مؤكدة انها هذا الأمر ليس صحيحاً ، وتابعت قائلة : انا نفسى مفتوحة على الدنيا والشغل " .

وأجرت حورية فرغلي عملية جراحية ثالثة يوم 24 مارس الماضي، كما أجرت قبلها عمليتين ، كانت العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس ، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح وكانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعها في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحته.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.

وكانت حورية أبدت من قبل استياءها من انتشار صورة متداولة على السوشيال ميديا التى اعتقد البعض أنها بعد إجرائها عمليتها الجراحية فى أمريكا.



وقالت ان الصورة قديمة منذ نحو 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها وكانت سببا فى العمليات التى تلتها، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير": مضيفة: "الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها لكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".