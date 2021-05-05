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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على مدربي الأهلي والزمالك: مفلسين كورة ويجب رحيلهما

موسيماني وكارتيرون
موسيماني وكارتيرون

انتقد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا السابق، أداء الأهلي والزمالك، خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري، مطالبًا إدارة القطبين برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
 

وقال عبد العال، خلال تصريحات عبر برنامج "البلدوز" على قناة "الشمس": "الزمالك لم يأت في الشوط الأول في مباراة بيراميدز، ولم يأت كارتيرون في الشوط الثاني أيضًا، ولكن لاعبي الزمالك استعادوا هيبتهم".
 

وأضاف: "كارتيرون لا يفرق شيئًا عن موسيماني (الاثنان لا يفهمان شيئًا) ولو تمت المقارنة بين موسيماني وفايلر سيكون السويسري في المقدمة، لأنه كان مدربًا كبيرًا".
 

وتابع: "موسيماني المدير الفني للأهلي، يرتكب مصائب، والدليل؛ لعب بيكهام في الجانب الأيسر، هو لا يفرق شيئًا عن كارتيرون (الإثنين مفلسين) وأطالب إدارتي الأهلي والزمالك بالاستغناء عنهما".
 

وأردف: "عرض موسيماني من جنوب إفريقيا (فنكوش)، هو لم يتلق أي عروض، وأتحدى أي أحد يخرج بالعرض الرسمي".
 

وأكمل: "أطالب بالتعاقد مع مدرب نحترمه وله فكر، مثل فايلر، لاعبو الأهلي بدون روح وبدون فكر، ولا يستطيعون أن يلعبوا الكرة، ما يحدث مع الأهلي فضيحة، ويجب عقد جلسة معه".
 

واستطرد: "مروان محسن ووالتر بواليا يجب أن يرحلا آخر الموسم، أو يخرجا للإعارة، إلى أن يأتي مدرب آخر".
 

واختتم: "الأهلي غير موفق في اختيار المدربين الأجانب الفترة الماضية، والتر بواليا كان جيدًا في الجونة، ولكن إمكانياته الفنية لا تناسب الأهلي".

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رضا عبد العال يفتح النار على مدربي الأهلي والزمالك: مفلسين كورة ويجب رحيلهما

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