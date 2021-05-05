يهاجم الدماغ .. مرض غامض يضرب كندا والوضع خارج عن السيطرة

انتشر مرض جديد في غرب العالم، يهاجم الدماغ مباشرة، ويبشر بأنه قد يكون وباءً جديدًا، حيث لاحظ الأطباء في كندا ظهور العديد من الأعراض الغريبة على المرضى القاتلة والتي تجعلهم يواجهون مصيرهم في غضون ساعات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اكتشف الأطباء في كندا أن هذه الأعراض مشابهة لأعراض مرض «كروتزفيلد جاكوب»، وهي حالة قاتلة نادرة تهاجم الدماغ، ومنهم رجل ستيني يدعى "روجر إليس" كان يتمتع بصحة جيدة ثم تدهورت حالته الصحية، ويقول ابنه: "كان يعاني من أوهام وهلوسة ونقص في الوزن وعدوانية وتكرار الكلام".

جنون البقر

وتعرض الأب إلى أنه لم يستطع حتى المشي، لهذا تم نقله في غضون 3 أشهر ، ولم يخبر الأطباء عائلته انه يحتضر، ولكن لم يعرف أحد السبب، واشتبه أطباء روجر إليس أولاً في مرض كروتزفيلد جاكوب، وهو اضطراب دماغي قاتل ونادر يؤدي إلى ظهور أعراض مثل ضعف الذاكرة والتغيرات السلوكية.

ويرتبط مرض «كروتزفيلد جاكوب» بتناول اللحوم الملوثة المصابة بمرض جنون البقر، والذي يزيد من اضطرابات الدماغ والإصابة بأمراض أخرى دماغية مثل ألزهايمر، ومرض باركنسون ، والتصلب الجانبي الضموري، حيث يتجمع البروتين في الجهاز العصبي.

المرض الغامض

ولكن برغم ذلك فإن المرض الجديد الغامض غير متعلق باللحوم المصابة بجنون البقر، وذلك بعد إجراء فحوصات أخرى لهذا النوع من اللحوم أوضحت أن المرض يرجع إلى أسباب أخرى، مما دفع الصحة العامة للحصول على نسخة من المذكرة التي تم إرسالها إلى المهنيين الطبيين في المقاطعة لتحذير مجموعة من المرضى الذين يعانون من مرض غير معروف في الدماغ.

ويقول طبيب الأعصاب جورج إل دومون، إن الأطباء صادفوا وجود المرض الغريب لأول مرة في عام 2015، وأصيب به حينها في ذلك الوقت مريضًا واحدًا، ولكن منذ ذلك الحين تزايدت أعداد المرضى بشكل يكفي للأطباء لملاحظة وجوده بقوة.

وتم رصد 48 حالة حتى الآن، بين الرجال والنساء، في أعمار تتراوح بين 18 و 85 عامًا، ويعتقد أن ستة أشخاص ماتوا حتى الآن بسبب المرض الغامض، حيث بدأ معظم المرضى يعانون من الأعراض مؤخرًا، على الرغم من أن الاطباء يعتقدون أن أحدهم قد أصيب بالمرض في وقت سابق خلال عام 2013.

ويتضمن هذا المرض ظهور العديد من الأعراض الغريبة مثل التغييرات السلوكية، وظهور بعض الأعراض مثل القلق ولاكتئاب فضلا عن الألم غير المبرر وآلام العضلات والتشنجات لدى العديد منهم، ويعاني بعض المرضى من صعوبات في النوم، مثل الأرق الشديد أو فرط النوم، وكذلك مشاكل في الذاكرة، ووجود إعاقات تمنع الاستمرار في الحديث مثل التلعثم أو تكرار الكلمات.

وكذلك من الأعراض الأخرى فقدان الوزن السريع وضمور العضلات، بالإضافة إلى الاضطرابات البصرية ومشاكل التنسيق والارتعاش العضلي اللاإرادي، ويحتاج العديد من المرضى إلى استخدام الكراسي المتحركة، ولا يوجد علاج له حتى الآن بخلاف المساعدة في تخفيف حدة الأعراض فقط..