بسبب كورونا .. نادية العراقية في حالة خطر وانخفاض نسبة الأكسجين

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كشف مقربون من الفنانة نادية العراقية، دخولها في حالة حرجة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخولها على إثرها للعناية المركزة.

وأوضح المقربون من نادية العراقية، أن نسبة الأكسجين لديها 30 بالمائة، ما تطلب دخولها العناية المركزة، مطالبين الدعاء لها لأنها في حالة صحية حرجة.

يأتي ذلك بعد ما ضربت عدة أزمات صحية، الفنانة نادية العراقية، بدأت بـ نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هي وباقي أسرتها، إذ كتبت عبر حسابها: «يلا كملت .. برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان».

وأكدت نادية العراقية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي وباقي أسرتها، فكتبت: «هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرّصو الموضوع خطير».

تفاصيل مرض نادية العراقية

قال أدهم محروس، ابن الفنانة نادية العراقية: إن والدته أصيبت بفيروس كورونا، وحدثت لها مضاعفات صحية نتيجة لذلك نقلت على إثرها إلى مستشفى عزل بالهرم.

وأوضح ابن الفنانة نادية العراقية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته قائلا إنها مصابة بفشل في وظائف الرئة، والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.

وأشار أدهم محروس، إلى أن حالة والدته حرجة بنسبة كبيرة، وفي حالة استمرار انخفاض نسبة الأكسجين سيضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز تنفس بصورة دائما، لكنها تستقر من آن لآخر حاليا.

وأكد أن نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب أشرف زكي تواصل مع الأسرة ويحاولون تقديم المساعدة لكن لم يتخذوا أي خطوة حتى الآن.

وقال أدهم محروس إن والده متكفل بمصاريف علاج والدته كاملة، ووصلت تكلفة العلاج حتى أمس حوالي 21 ألف جنيها والرقم في ازدياد، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى البقاء في المستشفى لمدة لا تقل عن 15 يوما.

وأوضح ابن الفنانة نادية العراقية أن إصابة والدته بكورونا، جاءت بعد أيام من إصابتها بجلطة في عينيها لأنها مريضة سكر، لكن هذه الحالة استقرت بالعلاج وعينها سليمة حاليا.

أعلن حساب على موقع فيسبوك باسم فاتن فتحي، تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد أيام من إعلانها إجراء الجراحة الرابعة في عينيها، وإصابتها بنزيف حاد.

وكتبت ابنة الفنانة نادية العراقية قائلة:" أنا مي .. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين.. أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي".