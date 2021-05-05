عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة السطو على مزرعة مواشى بالغربية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية، من ضبط مرتكبى واقعة السطو على مزرعة مواشي بالغربية .

 

وتبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بمزرعة مواشى كائنة بدائرة المركز)، أنه حال تواجده بالمزرعة محل عمله، فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بربطه بقطعة من القماش وإستولوا على 3 رؤوس ماشية بإستخدام سيارة نقل .

 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم باستقلال السيارة المستخدمة، وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول ، و3 رؤوس ماشية ) ، وأرشدوا عن ( رأسى ماشية ، الهاتف المستولى عليه ، السيارة المستخدمة ) وأضاف المتهمين بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى".

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

فاصل قصير.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد لمدة 48 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

اشتراطات البناء الجديدة | 4 حالات قانونية تسمح بالبناء خارج الحيز العمراني

بعد الهزيمة من غزل المحلة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بخصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام فرق إنجلترا

وادي زرقاء ماعين.. جنة على أرض مملكة الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

القوى العاملة: توفير 4176 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ