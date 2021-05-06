سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج

تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار الأطباق و الوجبات التي تقدمها لأفراد أسرتها على وجبة السحور، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج.

مقادير بيض بالتركي وهوت دوج



4 بيض

تركي مدخن مكعبات

جبن شيدر

توست

هوت دوج صغير مسلوق

زبدة

التقديم:

مخلل مشكل

خبز بلدي

خبز شامي

توست

طريقة تحضير بيض بالتركي وهوت دوج



- يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود وقطع التركي المدخن

- يوضع الخليط في الزبدة المذابة على النار

- يشوح الهوت دوج في الزبدة على النار

- يقدم البيض بالتركي مع الهوت دوج والخبز والمخلل