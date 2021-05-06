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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج

طريقة عمل بيض بالتركي
طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج

تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار الأطباق و الوجبات التي تقدمها لأفراد أسرتها على وجبة السحور، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج.

 

مقادير بيض بالتركي وهوت دوج


4 بيض 

تركي مدخن مكعبات 

جبن شيدر 

توست 

هوت دوج صغير مسلوق 

زبدة 

 

التقديم:

مخلل مشكل 

خبز بلدي 

خبز شامي 

توست

 

طريقة تحضير بيض بالتركي وهوت دوج


- يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود وقطع التركي المدخن

- يوضع الخليط في الزبدة المذابة على النار

- يشوح الهوت دوج في الزبدة على النار

- يقدم البيض بالتركي مع الهوت دوج والخبز والمخلل

 

 

سحور رمضان طريقة عمل البيض بيض بالتركي الشيف نورا الساد هوت دوج

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