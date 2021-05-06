سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج
تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار الأطباق و الوجبات التي تقدمها لأفراد أسرتها على وجبة السحور، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيض بالتركي وهوت دوج.
مقادير بيض بالتركي وهوت دوج
4 بيض
تركي مدخن مكعبات
جبن شيدر
توست
هوت دوج صغير مسلوق
زبدة
التقديم:
مخلل مشكل
خبز بلدي
خبز شامي
توست
طريقة تحضير بيض بالتركي وهوت دوج
- يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود وقطع التركي المدخن
- يوضع الخليط في الزبدة المذابة على النار
- يشوح الهوت دوج في الزبدة على النار
- يقدم البيض بالتركي مع الهوت دوج والخبز والمخلل