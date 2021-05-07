محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ غلق المحال التجارية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها ، وذلك من الساعه التاسعة مساء اليوم ولمدة أسبوعين ، كاجراء إحترازي لمواجهه تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

طالب المحافظ أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات التعاون مع الاجهزة التنفيذية والأمنية والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من التجمعات وحرصا علي سلامه الجميع.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والمولات، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرارات الغلق الصادره لها خلال الفترة المحددة، للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتشكيل مجموعات عمل لتجوب الشوارع بالقري والمراكز والمدن لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق الصادره واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن القرارات الصادرة تأتي في اطار حرص الدولة علي الحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع .

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتغطية الجارية بطريق جسر مصرف صان بطول 7 كم بالإضافة إلي أعمال رد الشئ لأصله من كوبري لكح وصولا لعزبة ابوالسعود بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

شدد المحافظ على صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع مديرية الطرق لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق والإلتزام بالجدول الزمني المحدد باعتباره محور مروري هام يربط مراكز كفر صقر وأولاد صقر وصان الحجر.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال تغطية ورصف طريق ترعة عبد السلام المستجدة بدءاً بطول 2 كيلو و 100 متر بتكلفة 8 مليون و200 ألف جنيه وذلك إستكمالاً للطريق الدائري.

وقام المحافظ بتفقد أعمال تغطية مسقى خصوصي بتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه ، توجه محافظ الشرقية إلى الطريق الدائري الجديد لكفر صقر بطول كيلو و 700 متر ، حيث تم الإنتهاء من تركيب 46 عمود إنارة .

كما تابع المحافظ أعمال تغطية مصرف أبو ياسين بجوار شريط السكة الحديد بطول 320 م وتكلفة 415 ألف جنيه لإنشاء محور مروري جديد للقادم من قرية دليجة ومركز الإبراهيمية.

كما تفقد المحافظ مأخذ المياه العكرة الخاص بمحطة مياة البكارشة والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه، للمساهمة فى القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

المحال التجارية والمطاعم والمقاهي 2