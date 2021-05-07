زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.. لجان البرلمان تناقش عدة مشروعات قوانين جديدة

الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الخطة والموازنة الأحد ، مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) والجهات التابعة لها وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

و تستكمل لجنة القوى العاملة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

لجنة الصناعة

وتناقش لجنة الصناعة طلب احاطة مقدم من السيد النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بينما تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الاقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.



و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة

و تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، فيما يخص المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.