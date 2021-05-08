قبل لقاء الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساثهامبتون خلال 7 مباريات

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

ولكن المميز أن صلاح محظوظا أمام ساوثهامبتون، فالنجم المصري نجح في هز شباك ساوثهامبتون بـ 7 أهداف، خلال 7 مباريات.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، وتذاع حصريا على bein sports 1 hd premium.

ويخوض ليفربول المباراة بقيادة المدير الفني الألمانى يورجن كلوب محتلا المركز السابع برصيد 54 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلها وسجل 55 هدفاً وتلقى 39.

وجاء تسجيل أهداف صلاح أمام ساثهامبتون كاملا كالآتي:



