التنسيق الحضاري يستعد لـ بينالي فينسيا الدولي للعمارة

بدأ الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، في إعداد الجناح المصري ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر.

وسافر فريق العمل الفائز بتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة من خلال المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمرة الرابعة على التوالي والتي فاز فيها مشروع "الفتات المبارك" بتمثيل مصر في البينالي وهو المشروع المقدم من الدكتور مصطفى ربيع عبدالباسط رئيس الفريق، وكل من المهندس محمد رياض الحلبي، عمرو أحمد علام، وأحمد عصام سعد، والذي يحمل عنوان الفتات المبارك "بائعة الخبز".

واستطاع الفريق من خلاله توضيح كيفية إعاشة الإنسان من مختلف الطبقات في تكامل دون تفرقه بينهم، حيث تحمل هذه الدورة فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض وهو ? How will we live together لدورة 2020 والتي تم تأجيلها لعام 2021، نظرا لانتشار فيروس كورونا، ومن المقرر افتتاحه في ١٩ مايو 2021 ويستمر حتى نوفمبر من نفس العام.

يعتبر بينالي فينيسيا حدثا دوليا تشارك فيه الدول من مختلف أنحاء العالم، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها جناح دائم في البينالي، كما أن مصر شاركت في العديد من الدورات، والتي نال فيها مشروع "بيكيا" الذي أهلته مسابقة التنسيق الحضاري للاشتراك في المسابقة الدورة الماضية بشهادة تقدير، وشارك بعدها في العديد من المسابقات الدولية الأخرى.

وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية للحاصلين عليها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية والافريقية التي شاركت في البينالي.