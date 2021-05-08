أحمد موسى يناشد المواطنين الدعاء لمصر في ليلة القدر.. فيديو

الدعاء لمصر في ليلة القدر

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين الدعاء للوطن في ليلة القدر لننتصر على كل أعدائنا.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أطالب المصريين أن يدعوا في ليلة القدر لبلدنا وأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه.. وأن ربنا ينصرنا على كل أعدائنا وعلى كل عدو يحاول أن يضر هذا الوطن".

واستطرد "موسى":"هناك كلام متداول عن مباردة يقدمها رئيس الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "رئيس الاتحاد الإفريقي يقوم بجولة في مصر والسودان وأثيوبيا لحل زمة السد الأثيوبي"، موضحا: "هناك معلومات تتحدث عن مبادرة أطلقها رئيس جمهورية الكونغو لحل هذه القضية".

وأكد: "موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية وأن إثيوبيا لن تقدم على الملء الثاني بدون اتفاق".

