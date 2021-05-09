الكسبة يحصد للأردن ذهبية وبرونزية في بطولة التشيك للملاكمة

حصد لاعب المنتخب الأردني للملاكمة، عبادة الكسبة، الميدالية الذهبية، في ختام مشاركته ببطولة التشيك الدولية.

واجتاز الكسبة في نهائي وزن تحت 69 كجم منافسه السلوفاكي "ميغا"، ليُحقق انتصاره الثالث في البطولة ويتوج بالميدالية الذهبية.

وحصد لاعب المنتخب الأردني زياد عشيش الميدالية البرونزية لفئة وزن تحت 75 كجم، بعد فوزه في نزالين وخسارته لنزال الدور نصف النهائي أمام الإيطالي سالفاتوري كافالارو.

وخسر، محمد الوادي (وزن تحت 63)، عدي الهنداوي (وزن تحت 81 كجم) وحسين عشيش (وزن تحت 91 كجم) نزالاتهم الأولى وودعوا المسابقة.

وجاءت المشاركة في بطولة التشيك الدولية، ضمن تحضيرات المنتخب الأردني المتواصلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.