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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: النهارده هعمل أهم حلقة بعملها من ٢٠ سنة وبعملها في كل مكان وتحت أي ظروف .. فيديو

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن اليوم تعتبر أهم حلقة يقوم بتقديمها هي حلقة التبرعات في يوم ليلة القدر ، معبراً : " النهاردة هعمل أهم حلقة بعملها من 20 سنة ، وبعملها في كل مكان ، وتحت أي ظرف .

وأضاف " أديب " عبر برنامجه " الحكاية " الذي يقدمه على منصة " شاهد " ، قائلاً : الحلقة ديه بنسبالي أهم من أي إنجاز إعلامي ، والليلة ديه بنسبالنا هي الستر والغطا " .

وتابع : "الليلة ديه بنسبالنا البرنامج ، أياً كان اسمه ، واياً كانت القناة اللي بتذيعه " .

وأرف : " الناس اللي بتتبرع معانا كل مرة هما هما ، مش بيتغيروا تقريباً ، ولهم الشكر مقدماً ، لأنهم كمان بيشجعوا الناس التانية انهم يتبرعوا " .

واستطرد : " التبرع بتاعنا إحنا بنوجه كل سنة لمستشفى من أفضل المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط ، وهي مستشفى " وادي النيل " .

وأكمل : " المريض بياخد عناية كاملة زي أيمستشفى عالمية ، ومن غير ما يدفع حاجة ، بالتبرعات فقط ، و ده انا بعتبره رزق " .

عمرو أديب حلقة تبرعات ليلة القدر مستشفى وادي النيل اخبار التوك شو

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