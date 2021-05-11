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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني مهنا: تعاطي ابني للمخدرات لم يكن سبب عدم إنجابي من سميرة سعيد

هاني مهنا
هاني مهنا

وجه شيخ الحارة سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلا: "هل سبب عدم انجابك من سميرة سعيد هو ابنك اللي صرفت عليه ملايين ".

 

وقال هاني مهنا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “ القاهرة والناس:" ابني  تعرض للابتلاء تعاطي المخدرات  ودخل في سكة المخدرات  لكن ابني رفض المخدرات في فترة من الفترات  كي يبدأ العلاج ".

 

وأضاف هاني مهنا:"  تعاطي ابني للمخدرات لم يكن سبب عدم إنجاب أطفال من سميرة سعيد ".


وتابع هاني مهنا:"  حاولنا إنجاب أبناء أنا وسميرة سعيد وحاولنا اطفال انابيب لكن مفيش فايدة وسافرنا  باريس لإجراء محاولة ولكن لم يحدث انجاب لأبناء بيننا ".

 

واكمل هاني مهنا:" بعد الانفصال انا تزوجت من أخرى وأنجبت ابنتي هنادي، وسميرة سعيد تزوجت وخلفت ابنها".

 

هانى مهنا شيخ الحا ايناس الدغيدى سميرة سعيد اخبار التوك شو

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