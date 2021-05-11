هاني مهنا: تعاطي ابني للمخدرات لم يكن سبب عدم إنجابي من سميرة سعيد

وجه شيخ الحارة سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلا: "هل سبب عدم انجابك من سميرة سعيد هو ابنك اللي صرفت عليه ملايين ".

وقال هاني مهنا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “ القاهرة والناس:" ابني تعرض للابتلاء تعاطي المخدرات ودخل في سكة المخدرات لكن ابني رفض المخدرات في فترة من الفترات كي يبدأ العلاج ".

وأضاف هاني مهنا:" تعاطي ابني للمخدرات لم يكن سبب عدم إنجاب أطفال من سميرة سعيد ".



وتابع هاني مهنا:" حاولنا إنجاب أبناء أنا وسميرة سعيد وحاولنا اطفال انابيب لكن مفيش فايدة وسافرنا باريس لإجراء محاولة ولكن لم يحدث انجاب لأبناء بيننا ".

واكمل هاني مهنا:" بعد الانفصال انا تزوجت من أخرى وأنجبت ابنتي هنادي، وسميرة سعيد تزوجت وخلفت ابنها".