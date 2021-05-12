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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل قياديين من حماس في قصف إسرائيلي على غزة

حماس
حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع في قطاع غزة؛ ردا على إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.
 

فيما أكدت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، مقتل القياديين حسن القهوجي، ووائل عيسى، في هجوم لطائرات الاحتلال، استهدف شقة في تل الهوى بمدينة غزة.
 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى متعدد الطوابق تستخدمه حركة حماس ولواء غزة.
 

فيما أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق عددًا من القذائف الصاروخية تجاه شمال غرب مدينة غزة.
 

وأطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

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