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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: الاهتمام الرئاسى بالمنطقة الاقتصادية بالقناة سيجعلها "أيقونة" الاستثمار العالمى

النائب حسن المير
النائب حسن المير عضو مجلس النواب

ثمن النائب حسن المير عضو مجلس النواب الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطقة قناة السويس ، مؤكداً اهمية المشروعات الكبرى التى افتتحها الرئيس خاصة مشروعات تطوير قناة السويس والتي تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي، وتؤكد أيضًا مواصلة القيادة السياسية العمل على تعزيز استكمال المشروعات القائمة وتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الجديدة التي من شأنها تعزيز دور القناة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي منافس، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم.

وأعرب " المير " فى بيان له أصدره عن ثقته التامة فى أن الاهتمام الرئاسى بهذه المنطقة سوف يحولها لتكون " أيقونة " الاستثمار العالمى خاصة ان هناك العديد من الدول الكبرى تساهم باستثماراتها داخل هذه المنطقة الواعدة.

 مؤكداً أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة خاصة بعد ان شهدت السنوات الأخيرة الماضية لقناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى ان مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعتبر واحداً من أهم المشروعات القومية العملاقة التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذها فى جميع انحاء البلاد.

الرئيس السيسي قناة السويس المجرى الملاحي الاستثمار العالمى التنمية الاقتصادية

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