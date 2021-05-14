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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد أبوجيل يدعم النني عقب الهجوم عليه لمساندته القضية الفلسطينية

صدى البلد

وجه محمد ابوجبل حارس مرمى فريق الزمالك رسال دعم لـ محمد النني نجم فريق ارسنال الانجليزي والمنتخب  بعد حملات يهودية تطالب بوقفه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

ونشر أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ  النني و علق : “ نحن جميعا ندعمك يا اخي النني ”.

قام عدد من متابعي كرة القدم بتقديم دعم كبير لمحمد النني نجم آرسنال الإنجليزي بعد حملات يهودية تطالب بوقفه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

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النني راجل حر.. دعم كبير للاعب بعد مطالبات منظمات يهودية آرسنال بإيقافه لدعمه القضية الفلسطينية

وكشف تل عوفر، عضو منظمة «بورد أوف ديبيوتيز» اليهودية في بريطانيا، عن رد أرسنال عليه عند اعتراضه على تضامن لاعب الفريق، النجم المصري محمد النني، مع فلسطين.

وكتب عوفر عبر تويتر أمس الأربعاء: "خاطبت المدير العام في أرسنال فيناي فينكيتيشام طالبا منه الرد حول ما نشره محمد النني وما سيفعله تجاه هذا الأمر".

وبعد أقل من 24 ساعة، نشر عوفر صورة من بريد إلكتروني يتضمن رد أرسنال: "مثل كل العاملين في أرسنال، لاعبونا لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال منصاتهم الخاصة".

الزمالك محمد النني فريق الزمالك أرسنال القضية الفلسطينية إنجليزي محمد أبوجبل

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