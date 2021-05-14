مستقبل وطن يوزع هدية الرئيس السيسي أطفال وسيدات مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزع حزب مستقبل وطن، خلال عيد الفطر المبارك، هدايا على الأطفال والسيدات فى العديد من شوارع القاهرة والمحافظات، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة هدية الرئيس.



ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يوضح توزيع أعضاء الحزب العديد من الهدايا تحت شعار "هدية الرئيس".



وتوجه الأطفال بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على الهدية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأبرز الفيديو خلال توزيع الهدايا على الأطفال، فرحتهم أثناء استلامها، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي علي تلك الهدايا مرددين "شكرا ياريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



وشمل التوزيع محافظات، "القاهرة – الجيزة – الأقصر – الفيوم – سوهاج – أسوان"، بالإضافة إلي محافظات أخري.



