ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 126

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 126 شهيدا.

واستشهد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 126 شخصا بينهم 31 طفلا و20 سيدة، وقالت الوزارة في بيان إن 950 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة.

وشهد الشرق الأوسط أعنف تصعيد بين إسرائيل وغزة في السنوات الأخيرة، والذي نتج عن اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بشأن طرد عائلات عربية من ربعها في القدس الشرقية.

اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، مما أدى إلى التصعيد الأعنف في قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتم طرد عدد من العائلات العربية من منازلها في حي الشيخ جراح وفقًا لقرار محكمة إسرائيلية.

وشنت حركة حماس في غزة هجمات صاروخية على القدس وتل أبيب ردا على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس الشرقية. يبلغ عدد القتلى في إسرائيل حاليا ثمانية.

وقصفت إسرائيل بالمدفعية وكثفت الضربات الجوية ضد شبكة من أنفاق المسلحين الفلسطينيين تحت غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت نفقا كانت توجد فيه خوادم ومعدات عسكرية لحركة حماس.