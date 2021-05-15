أفضل الطرق لتطبيق أحمر الشفاه خطوة بخطوة

أحمر الشفاة

لتحقيق المظهر المثالي وللتأكد من بقائه دائمًا ، تذكر اتباع هذه النصائح والبرامج التعليمية للحصول على المظهر اللامع الذي يستمر طوال اليوم.





خطوة بخطوة البرنامج التعليمي لتطبيق أحمر الشفاه



تحضير الشفاه

هذه هي الخطوة الأولى لوضع أحمر الشفاه. إذا كنتِ لا تريدين التجول بشفاه متشققة وجافة. قشر بفرشاة أسنان رطبة وناعمة ورطبها عن طريق وضع مرطب الشفاه المغذي لجعل الشفاه تبدو ناعمة ونضرة وصحية المظهر. يمكنك أيضًا وضع برايمر الشفاه بعد إبقاء اللون لفترة أطول ومنع المزيد من النزيف.



تطبيق القاعدة



إذا كان الشخص قلقًا بشأن أي تغير في اللون أو عدم تساوي الليبتون ، فمن الأهمية بمكان أن يكون لأحمر الشفاه أساسًا بشكل عام للتشبث به. هذا يضمن عدم غرق أحمر الشفاه في الشفاه. اختر دائمًا ظل خافي العيوب الذي يتناسب مع لون الشفاه وامسح قليلاً بفرشاة صغيرة ناعمة ومسطحة. ضع المكثف فوق هذا أيضًا لإغلاق القاعدة. كما أنه يساعد على بقاء لون الشفاه لفترة أطول.

باستخدام محدد الشفاه

لمنع أحمر الشفاه من أن يصبح أكثر فوضوية ، استخدم دائمًا محدد شفاه جيد لإعادة تشكيل ملامح الشفاه. بهذه الطريقة سيحقق الشخص مظهرًا دقيقًا وأكثر تحديدًا ومصقولًا.

تتبع خط الشفاه الطبيعي من زاوية إلى أخرى باستخدام بطانة تكمل لون البشرة بشكل أكبر لمنع الريش أو في بعض الأحيان المطابقة مع أحمر الشفاه الذي يقرر الشخص ارتداءه. لجعل قوس كيوبيد أكثر شهرة ، قم دائمًا بإنشاء شكل "X" على الشفة العليا ، أسفل قوس كيوبيد للحصول على مظهر مثالي للشفاه.