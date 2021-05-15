عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحمر الشفاة

أفضل الطرق لتطبيق أحمر الشفاه خطوة بخطوة

أفضل الطرق لتطبيق
أفضل الطرق لتطبيق أحمر الشفاه

لتحقيق المظهر المثالي وللتأكد من بقائه دائمًا ، تذكر اتباع هذه النصائح والبرامج التعليمية للحصول على المظهر اللامع الذي يستمر طوال اليوم.

 

خطوة بخطوة البرنامج التعليمي لتطبيق أحمر الشفاه
 

تحضير الشفاه

هذه هي الخطوة الأولى لوضع أحمر الشفاه. إذا كنتِ لا تريدين التجول بشفاه متشققة وجافة. قشر بفرشاة أسنان رطبة وناعمة ورطبها عن طريق وضع مرطب الشفاه المغذي لجعل الشفاه تبدو ناعمة ونضرة وصحية المظهر. يمكنك أيضًا وضع برايمر الشفاه بعد إبقاء اللون لفترة أطول ومنع المزيد من النزيف.
 

تطبيق القاعدة
 

إذا كان الشخص قلقًا بشأن أي تغير في اللون أو عدم تساوي الليبتون ، فمن الأهمية بمكان أن يكون لأحمر الشفاه أساسًا بشكل عام للتشبث به. هذا يضمن عدم غرق أحمر الشفاه في الشفاه. اختر دائمًا ظل خافي العيوب الذي يتناسب مع لون الشفاه وامسح قليلاً بفرشاة صغيرة ناعمة ومسطحة. ضع المكثف فوق هذا أيضًا لإغلاق القاعدة. كما أنه يساعد على بقاء لون الشفاه لفترة أطول.

باستخدام محدد الشفاه

لمنع أحمر الشفاه من أن يصبح أكثر فوضوية ، استخدم دائمًا محدد شفاه جيد لإعادة تشكيل ملامح الشفاه. بهذه الطريقة سيحقق الشخص مظهرًا دقيقًا وأكثر تحديدًا ومصقولًا.

تتبع خط الشفاه الطبيعي من زاوية إلى أخرى باستخدام بطانة تكمل لون البشرة بشكل أكبر لمنع الريش أو في بعض الأحيان المطابقة مع أحمر الشفاه الذي يقرر الشخص ارتداءه. لجعل قوس كيوبيد أكثر شهرة ، قم دائمًا بإنشاء شكل "X" على الشفة العليا ، أسفل قوس كيوبيد للحصول على مظهر مثالي للشفاه.

شفاة المطاب النصائح مرطب الشفاة التعليمي

موضوعات متعلقة

هل يمكن للقناع المزدوج أن يحميك من COVID-19.. ماذا يقول الخبير؟

بـ قلب أحمر.. أحدث ظهور لـ محمود حميدة بصحبة زوجته الجديدة|شاهد

بدون مكياج.. ناهد السباعي بإطلالة محتشمة في رمضان

7 نصائح مكياج فعالة لجعل عينيك تبدو أكبر وجميلة

ترشيحاتنا

حكم مباراة الخماسية.. تعرف على حكم مباراة الاهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أنواع المفطرين في رمضان وكفارة كل منهم.. وكيل الأزهر السابق يرد

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

هاخد إجراءات قانونية ضد اي حد يتكلم بلساني.. رسالة غاضبة من زوجة محمود علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

جائحة مدمرة.. فيروس جديد أكثر فتاكًا يهدد العالم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ