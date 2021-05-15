دينا تلتقي بأصدقائها القدامى.. وتعلق: اتقابلنا بعد كل السنين دي

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت دينا فى الصور برفقة اصدقائها القدامى، و علقت كالتالى:"اول تجمع مع اصحاب المدرسة في الابتدائي. انا اتبسط قوي اننا اتقابلنا بعد كل السنيين دي ، دفعة مدرسة #النهضة_الخاصة. ابتدائي".



أحدث اعمال دينا كان مسلسل "ورا كل باب حكاية" الذي عرض مؤخرا ومن تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وشارك في بطولته صابرين ومحمد نجاتي وعابد عناني والعديد من الفنانين.