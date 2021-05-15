300 صاروخ في قلب تل أبيب.. إصابة 46 إسرائيليا ووقف حركة الطيران|آخر التطورات

غزة تحت القصف

على مدار أيام متواصلة من أواخر شهر رمضان ، استمرت عملية الاشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، ليتطور الأمر خلال أيام بقصف متبادل للصواريخ في غزة و تل أبيب ، كان آخرها اليوم السبت بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الفصائل الفلسطينية نحو الإسرائيليين .

تصاعد يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو بشكل حاد ومستمر بعد اندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

200 صاروخ في 12 ساعة

ووجهت الفصائل الفلسطينية 200 صاروخ على تل أبيب خلال الـ12 ساعة الماضية فيما قتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة، ودوت صافرات الإنذار خلال ساعات الليل في مدن بئر السبع وأسدود وعسقلان.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة، بينهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان"، وأكد جيش الاحتلال إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت 200 صاروخ من القطاع باتجاه أراضيها خلال 12 ساعة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن 30 من هذه الصواريخ سقطت داخل قطاع غزة دون أن تتمكن من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من الصواريخ المتبقية ولم يحدد أدرعي في بيانه موقع سقوط الصواريخ الـ70 المتبقية.

إصابة 46 إسرائيلي

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية منذ قليل إصابة 46 إسرائيليا جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية اليوم السبت.

وقتل إسرائيلي في تل أبيب نتيجة صاروخ أطلقته حركة حماس من قطاع غزة رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت نساء وأطفالا في القطاع.

وقالت حركة حماس إنها شنت هجوما صاروخيا ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساء وأطفالا" في مخيم الشاطئ.

إلغاء 40 رحلة طيران

واستمراراً لعمليات القصف ، سقط صاروخ قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي ضمن وابل من الصواريخ أطلقتها المقاومة في غزة على تل أبيب.

وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.