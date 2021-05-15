عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غزة تحت القصف

300 صاروخ في قلب تل أبيب.. إصابة 46 إسرائيليا ووقف حركة الطيران|آخر التطورات

صواريخ غزة
صواريخ غزة

على مدار أيام متواصلة من أواخر شهر رمضان ، استمرت عملية الاشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، ليتطور الأمر خلال أيام بقصف متبادل للصواريخ في غزة و تل أبيب ، كان آخرها اليوم السبت بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الفصائل الفلسطينية نحو الإسرائيليين .

تصاعد يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو بشكل حاد ومستمر بعد اندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

200 صاروخ في 12 ساعة

ووجهت الفصائل الفلسطينية  200 صاروخ على تل أبيب خلال الـ12 ساعة الماضية فيما قتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة، ودوت صافرات الإنذار خلال ساعات الليل في مدن بئر السبع وأسدود وعسقلان.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة، بينهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان"، وأكد جيش الاحتلال إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت 200 صاروخ من القطاع باتجاه أراضيها خلال 12 ساعة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن 30 من هذه الصواريخ سقطت داخل قطاع غزة دون أن تتمكن من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من الصواريخ المتبقية ولم يحدد أدرعي في بيانه موقع سقوط الصواريخ الـ70 المتبقية.

إصابة 46 إسرائيلي

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية منذ قليل إصابة 46 إسرائيليا جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية اليوم السبت.

وقتل إسرائيلي في تل أبيب نتيجة صاروخ أطلقته حركة حماس من قطاع غزة رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت نساء وأطفالا في القطاع.

وقالت حركة حماس إنها شنت هجوما صاروخيا ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساء وأطفالا" في مخيم الشاطئ. 

إلغاء 40 رحلة طيران

واستمراراً لعمليات القصف ، سقط صاروخ قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي ضمن وابل من الصواريخ أطلقتها المقاومة في غزة على تل أبيب.

وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون  قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.

جيش الاحتلال غزة و تل أبيب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي آفيخاي آدرعي القبة الحديدية

موضوعات متعلقة

رعب في تل أبيب.. إصابة 46 إسرائيليا اليوم بصواريخ غزة

تل أبيب الآن.. سقوط صاروخ قرب مطار بن جوريون وإلغاء 40 رحلة طيران

ترشيحاتنا

"كاف" يكشف مواعيد القيد ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

مش هخش في التريندات.. مشادة حامية بين مجدي الهواري وريهام سعيد على فيسبوك

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ما هى الصلاة النارية وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

إزاى تشترى شقة بـ «التمويل العقاري» فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ