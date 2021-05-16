الأبراج لمواليد 16 مايو .. لديك حس عملي وواقعي وعام 2021 فرصة لك

نصيحة الأبراج

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 16 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام. .

إذا كنت مولودا في يوم 16 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا وواقعيا، ولديك مهارة وقدرة على الإقناع.. تتمتع بطبيعة ودودة، وتطمح دائما للحياة الرغدة والمرفهة.

نصيحة :

عام ٢٠٢١ يعتبر عاما بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.