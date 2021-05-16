شريف إكرامي يواصل مسلسل الأخطاء الكارثية مع بيراميدز في الكونفدرالية

واصل شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أخطاءه الكارثية منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وتسبب شريف إكرامي في تأخر فريقه مساء اليوم خلال مواجهة إنيمبا ضمن ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية حيث تقدم فيكتور مبومبا لاعب فريق إنيمبا النيجيري على بيراميدز بهدف من خطأ كارثي لشريف إكرامي بعدما حاول مراوغة مبومبا إلا أنه لم ينجح ليسجل منها الأخير هدف التقدم في الدقيقة الأولي ليدخل في نوبة حزنة شديدة قبل أن يدرك بيراميدز هدف التعادل فى مرمى انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 14 من خلال استغلال رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز، خطأ مدافع أنيمبا النيجرى ليسجل هدف التعادل وتصبح النتيجة 1 / 1



الشوط الثاني..

وسجل عبد الله السعيد سجل الهدف الثاني مع الدقيقة 49 من عمر المباراة، وتقدم لفريقه لتصبح النتيجة 2-1.

وتمكن ابراهيم عادل من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني له والرابع لبيراميدز في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ضمن بيراميدز خوض مباراة العودة بأريحية، المقرر إقامتها الاسبوع القادم في نيجريا.