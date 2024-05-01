تقديم 2000 خدمة بيطرية مجانية لصغار المربين بقافلة البحوث الزراعية ومصرالخير بسوهاج

اختتمت اليوم حملة القوافل العلاجية المجانية في محافظة سوهاج في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير بتقديم ما يقارب 2000 خدمة بيطرية لصغار المربين في القرى الأكثر احتياجا.

وتمت هذه الحملة من القوافل البيطرية المجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواش صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، وذلك في الفترة من 28 أبريل إلي 1 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديرية الطب البيطرى بسوهاج.

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، وأكد فاضل ان هذه القافلة قامت بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي كافة خدمات الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي.