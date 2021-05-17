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رئيس التحرير
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ديني

هل يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يشعر المتوفى بمن يزوره.. سؤال ورد للشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بالدار في إجابته عن السؤال:  نعم يشعر المتوفى بمن يزوره، ويفرح بالزيارة كما كان يحدث معه في الدنيا.

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وأضاف أمين الفتوى أن الميت يفرح أيضًا بكثرة الدعاء له، مشيرًا إلى أن زيارة المقابر مباحة ولا يوجد ما يحرمها في الشرع أو يوجب تركها، ومستندًا في ذلك إلى  حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".
 
 

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟
أوضح الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص المتوفى يعلم بمن يزور قبره، ويأنس لهذه الزيارة، ويرد السلام على من يسلم عليه.

وأفاد عبد السميع خلال فيديو له، في إجابته على سؤال "هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره" أنه وردت أحاديث تفيد بسماع الميت لبعض ما يقوله الأحياء.

واستشهد بما ورد في صحيح البخاري، قائلا: "اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له أتدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون".

هل يشعر المتوفى بمن يزوره يشعر المتوفى بمن يزوره هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره صحيح البخاري

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