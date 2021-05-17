رامز جلال يوجه رساله لجمهوره بعد عرض فيلمه أحمد نوتردام بدور العرض

شارك الفنان رامز جلال متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمجموعة من الصور مع جمهوره من داخل إحدى السينمات لمشاهدة فيلمه الجديد أحمد نوتردام



وعلق رامز جلال على الصور قائلا " ‬‏‪بسم الله ماشاء الله، واللهم صلي و سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

جمهور احمد نوتردام ، جمهور كبير جمهور عظيم بحبكم كلكم وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر فيلم #احمد_نوتردام .. بجميع السينمات والله المستعان#رامز_جلال".



ويجسد الفنان رامز جلال في فيلم " أحمد نوتردام " شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة