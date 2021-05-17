الاستعداد لفيروس كورونا في المنزل.. أربعة أشياء أساسية تحتاج إلى معرفتها

في الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا ، من الضروري توخي الحذر في جميع الأوقات، نظرًا لأنها عدوى قابلة للانتقال، فأنت لست مطالبًا بالاعتناء بنفسك، بل أيضًا بأفراد عائلتك وجيرانك من خلال ضمان النظافة الجيدة واتخاذ بعض الخطوات التحضيرية.

يقترح الدكتور سانديب جور، مدير طب الطوارئ في مستشفى فورتيس مولوند بعض الأشياء المهمة التي يمكن القيام بها في المنزل أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

1. الخطوة الأولى للاستعداد لكل أسرة هي توفير كمية كافية من الأقنعة في المنزل. يمكن أن تكون هذه أقنعة من القماش أو أقنعة جراحية. أثناء الخروج ، ارتدِ قناعًا مزدوجًا من القماش أو قطعة قماش واحدة وقناع جراحي واحد لضمان أقصى قدر من الحماية في الأماكن العامة.



2. جهاز آخر مهم يجب أن يكون لدى كل منزل هو مقياس حرارة رقمي. يجب التحقق من درجة حرارة جميع الأفراد في المنزل يوميًا ، أو التحقق من درجة حرارة أولئك الذين يعانون من آلام الجسم أو الحمى أو التعب. أي درجة حرارة إبطية تزيد عن 99.3 تعتبر حمى. لذلك ، يحتاج هذا المريض إلى عناية فورية وتقييم إضافي. في هذا الوباء ، كل حمى هي كوفيد ، ما لم يثبت خلاف ذلك.

3. الجهاز الثالث المهم هو مقياس التأكسج النبضي. إنه ضروري بشكل أساسي في المرضى الذين يخضعون للحجر الصحي في المنزل أو يتلقون العلاج في المنزل. إذا كانت قراءة مقياس التأكسج النبضي أقل من 93 في المائة ، فيجب على المرء زيارة مركز رعاية كوفيد أو المستشفى. يجب على أولئك الذين يستفيدون من العلاج في المنزل مراقبة درجة حرارة الجسم وتشبع الأكسجين بدقة باستخدام مقياس التأكسج النبضي وإبلاغ الطبيب على فترات 6 ساعات.

4. يوصى بإجراء اختبار مشي لمدة ست دقائق للمرضى الذين يتلقون العلاج في المنزل والذين تكون مستويات الأكسجين لديهم طبيعية في هواء الغرفة وأثناء الراحة. يوصى أيضًا أن يمشي المريض في الغرفة لمدة 6 دقائق بوتيرة طبيعية ويعيد فحص مستويات الأكسجين. إذا انخفضت مستويات الأكسجين بعد المشي ، فهذه علامة على نقص الأكسجة المبكر ويجب على هذا المريض البحث عن أسرة في المستشفى ، أو الحصول على مُكثّف أوكسجين في المنزل بنصيحة طبيبه. يشخص هذا الاختبار نقص الأكسجة المبكر ويمنح المريض أيضًا بعض الوقت للبحث عن المزيد من المساعدة الطبية.