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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بسوهاج في 79 لجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

انطلقت منذ قليل أولى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة سوهاج، حيث بدأ الطلاب أداء امتحان التربية الدينية منذ دقائق ويستمر حتى الساعة 10.30، وثم يستعد لأداء امتحان مادة التربية الوطنية، من الساعة 11 إلى الساعة 12.30.

وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان البالغ عددها 79 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

ويؤدي 32018 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل اللجان المختلفة، وسط أجواء هادئة ومنظمة، في ظل متابعة دقيقة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وكان الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قد عقد اجتماعًا موسعًا في وقت سابق مع رؤساء اللجان استعدادًا لانطلاق الامتحانات، بحضور قيادات التعليم بالمديرية، حيث تم استعراض التعليمات الوزارية النهائية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بها من قبل جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على التعامل الحازم مع أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، وتكثيف أعمال التفتيش والتأمين داخل وخارج المقرات الامتحانية، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي وجه أيضًا برفع أية إشغالات في محيط اللجان لضمان هدوء وسلامة سير الامتحانات.

كما أكد الأستاذ عصام الهواري، وكيل لجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا "ب"، على ضرورة التزام الطلاب بكتابة بياناتهم بأنفسهم على أوراق الإجابة بدقة، والتشديد على عدم مبيت أي عضو من المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، والاكتفاء بالإقامة في الاستراحات الرسمية المعتمدة.

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