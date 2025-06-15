الميراث يشعل مشاجرة بسوهاج .. والأمن يتدخل بعد إصابة عامل

شهد مركز سوهاج واقعة تعد بين نجلي عمومة، بسبب خلاف على ملكية منزل آلت إليهما بالميراث.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحدهما بجروح قطعية في اليد والقدم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول المدعو "محمد ص. ا. ع"، 40 عامًا، عامل.

ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مصابًا بجرح قطعي بأوتار اليد اليسرى وآخر بالقدم اليسرى.

وبسؤاله، اتهم نجل عمومته المدعو "أحمد ع. م. ع"، 60 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، كانت بحوزته، محدثًا إصابته، وذلك بسبب خلاف بينهما على ملكية منزل موروث.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها لنفس السبب المذكور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.