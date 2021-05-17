قضية الحق والعدل.. نور خطاب يدعم الفلسطينيين

دعم الكابتن نور خطاب خبير اللياقة البدنية والإعلامي الرياضي، أبناء مدينة القدس وما يحدث لهم من قصف عنيف على حي "الشيخ جراح"، الذي تعرض لقصف من القوات الإسرائيلية المحتلة.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، صورة لخريطة فلسطين الأصلية، وكتب عليها مُعلقًا: “خطوة رمزية لكن بتمثل كتير قوي لكل الأمة العربية، حديثنا عن القضية الفلسطينية ليس من باب المشاركة الوجدانية فقط لأخواتنا الفلسطينين لكنها قضيتنا جميعنا كأخوة عرب.. قضية فلسطين قضية الحق والعدل، قضية اللاجئ والمهجر، قضية احتلال أرض لازال أصحابها على قيد الذكرى”.

وأضاف:"لذلك، لابد من التحرك للوقوف ضد ما يحدث فى حي الشيخ جراح فى أم المدائن وعروس الشام وعاصمة فلسطين "مدينة القدس العربية".

واختتم:"للتعبير عن رفضنا لعمليات السرقة والتهجير للعائلات المقدسية من بيوتهم، نشارك بقدر ما نستطيع حتي لو بصورة بسيط نعبر فيها عن دعمنا للقضية الفلسطينية".

ونشر اليوم صورة أم تحمل ابنها وهو متوفى إثر قصف إحدي الغارات وعلق عليها قائلًا "حملته مرتين، النصر لفلسطين أرض العزة والكرامة".

يذكر أن كابتن "نور خطاب" هو إعلامي رياضي قدم العديد من البرامج التليفزيونية التي تهتم بالرياضة واللايف ستايل الصحي والاهتمام بالغذاء المناسب، كما أنه أشهر مدرب لياقة بدنية على مستوى الشرق الأوسط ونال العديد من الجوائز من أكثر من دولة، كما أنه يلقب بذا روك العرب ومدرب النجوم، ويضع لعدد كبير من مشاهير العالم العربي نظاما غذائيا وتدريبات رياضية بخطة محددة لمدة ٣ أشهر، وهو نظام مدروس لكل نجم فيهم بمواصفاته وطوله ووزنه وسنه من أجل صحة وحياة أفضل.