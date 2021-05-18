مصطفى بكري: قصف صواريخ لبنانية على إسرائيل أربك حسابات الاحتلال

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إطلاق عدد من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، من داخل الأراضي اللبنانية؛ بعد القصف المستمر على المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏صواريخ لبنان تربك الحسابات الإسرائيلية، إسرائيل تعيش أيامًا صعبة، ستكون لها تداعياتها الخطيرة على الداخل الصهيوني".



وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو، قال قوات الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الاحتلال الإسرائيلي ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة يوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت تقارير- في وقت سابق- إلى أن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، لكنها سقطت جميعها على الأراضي اللبنانية.