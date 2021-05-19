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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

400 فرد من العاملين بالأمن الإداري بجامعة طنطا يستغيثون برئيس الجامعة ووزير التعليم العالي

٤٠٠ فرد من العاملين
٤٠٠ فرد من العاملين بالأمن الإداري بجامعة طنطا يستغيثون

اشتكي العاملون بالأمن الإداري بمستشفيات جامعة طنطا عبر فاكسات واستغاثات، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لوقف القرار الصادر بالاستغناء عنهم وتسريحهم بعدما قامت الجامعة باستقدام إحدى شركات الأمن الجديدة للعمل بدلا منهم وتسريحهم .

 

وكشف  أفراد الأمن من العاملين بمستشفيات جامعة طنطا انهم من  الشباب المكافح ويعولون أسرا ولا دخل لهم سوى وظيفتهم.

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وأشاروا الى أنهم يعملون منذ  4 سنوات في الأمن الإداري  بجامعة طنطا وعددهم أكثر  من 400 فرد يعولون  400 أسرة ولديهم أطفال.

 

وأوضحوا أنهم  فوجئوا بقيام إدارة جامعة طنطا باستقدام إحدى شركات الأمن الخاصة  للعمل بدلا منهم بالجامعة والمستشفيات التابعة للجامعة  مما يعرضهم للتشرد والضياع وفقد وظائفهم على الرغم من عملهم طوال فترة الإصابة بكورونا وتعرضهم لإصابات بالمرض ووفاة بعضهم من جراء الإصابة بالفيروس .



كما طالبوا  بعدم الاستغناء عنهم وتعريضهم للتشرد والضياع وفقد وظائفهم خلال الفترة الجارية .

٤٠٠ فرد من العاملين بالأمن الإداري بجامعة طنطا يستغيثون برئيس الجامعة ووزير التع

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أخبار محافظة الغربية اخبار جامعة طنطا العاملين تسريح تشريد

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