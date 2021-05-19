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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمة الشروق تكشف عن مواعيد انتهاء المحاضرات ونظام الحضور بـ الترم الثاني

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

كشفت أكاديمية الشروق،  عن مواعيد إنتهاء المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الجامعي 2020/2021، وعن سير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.

 

وأوضحت الأكاديمية أن الدراسة تعود من يوم الاثنين الموافق 24 مايو وتستمر حتي يوم الاربعاء 16 يونيو مع تكثيف الدراسة لتكون اربعة أيام أسبوعيآ بنظام التعليم عن بعد اونلاين حتى يتمكن الطلاب الانتهاء من دراسة المقرر بشكل كافي .

 

واشارت الاكاديمية الى انه تم تخصيص يومي السبت و الخميس من كل اسبوع حتى يكون للمحاضرات التعويضية والكويزات الخاصة بالطلاب .

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واضافت الى انه قد تم الاستماع الى رغبات الطلاب حيث كان مقررا فى البداية ان تكون الدراسة لمدة ستة ايام اسبوعيآ، واستجابة لرغبات الطلبة والطالبات فقد تم أتخاذ بعض القرارات بغرض تحقيق أكبر قد من الارتياح لدى الطلاب فتقرر أن تكون الدراسة لمدة 4 ايام اسبوعيآ .

 

وبدأت أكاديمية الشروق فى إقامة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/20210(الميد ترم) وذلك بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الاخير على إقامة امتحانات الميد ترم  .

 

واستطردت ان مواعيد امتحانات الميد ترم قد بداءت منذ يوم الاثنين الموافق 17 مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو وذلك طبقا للجداول التى كشفت عنها  الأكاديمية .


واجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
 

أكاديمية الشروق الفصل الدراسي الثاني سير الدراسة مواعيد إنتهاء المحاضرات اخبار التعليم

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