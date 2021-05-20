المهن الموسيقية تنعى الفنان سمير غانم

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها أمير الغناء العربي هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بيانا صحافيا تنعى فيه الفنان الكبير الراحل سمير غانم آخر ضوء من ثلاثي أضواء المسرح.



وأكدت نقابة الموسيقيين أنه رغم رحيل الفنان الكبير سمير غانم عن دنيانا إلا أنه سيظل في وجدان الشعب المصري والعربي نجما أسعد الملايين بمختلف أعمارهم.



وختمت النقابة بيانها قائلة: رحم الله الفنان سمير غانم وعزائنا لأسرته متنمنين لهم الصبر والسلوان، وللشعب المصري والعربي خالص العزاء نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

يذكر ان سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .