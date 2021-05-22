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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتجار بالنقد الأجنبي.. الأموال العامة تضبط شخصا بتهمة غسل 150 مليون جنيه

 نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 150 مليون جنيه تحصل عليها جراء تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي.

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وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اكدتها التحريات السرية، مفادها قيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بإسمه وأسماء ذويه، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية؛ وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


وأشارت التحريات إلى أن ممتلكات الشخص المشار اليه قدرت بنحو 150 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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