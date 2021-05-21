نادين نسيب نجيم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة، حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها، عبر التعليقات.



تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم



ظهرت نادين نسيب نجيم، وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر من الدانتيل المخرم، وبأكمام طويلة، وقصة مميزة من منطقة الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية.





وقامت نادين نسيب نجيم بـ"لَمّ" خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة انسابية وخلابة، وتركت بعض الخصلات على وجهها بشكل مميز وعصري؛ مما أبرز رقة ملامحها.



واختارت نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم والسموكي آيز بألوان ترابية، وهو ما أبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ حيث اختارت قلادة ناعمة للغاية باللون الذهبي؛ لتعطيها إطلالة بسيطة وساحرة.



معلومات عن حياة نادين نسيب نجيم



ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.



الحياة العملية للفنانة نادين نسيب نجيم



درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.



ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.



وتزوجت نادين نسيب نجيم، من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..