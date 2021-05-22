الفنانة شيرين تنعي الفنان سمير غانم وتحكي كواليس لأول مرة مع الراحل في كواليس

نعت الفنانة شيرين، وفاة الفنان سمير غانم، قائلة :"انسان بمعنى الكلمة محب لعمله وتعلمت الفن في مدرسته".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" على قد ما كنت حزينة النهاردة على وفاة سمير غانم، كنت فخورة بصلابة ابنتيه دنيا وإيمى وزوجيهما خلال جنازته".

وعن مسرحية المتزوجون، قالت الفنانة شيرين: "سمير غانم معملش معايا ولا بروفة للمسرحية، بس كنت دائمًا حاسة إنه واقف جانبي خلال العرض".

وتوفي سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها ومى نور الشريف، وماجد المصري.