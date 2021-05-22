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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تألقه مع الزمالك .. بن شرقي يقترب من العودة لمنتخب المغرب

صدى البلد

لفت الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك إنتباه الجهاز الفني لأسود الأطلس للعودة من جديد للمشاركة الدولية بعد تألقه مع القلعة البيضاء الفترة الماضية.

وحسب ما ذكره موقع " le360 sport" المغربي أن المدير الفنى لمنتخب الأسود البوسنى وحيد خليلوزديتش، سوف يستدعى مجموعة من اللاعبين القدامى فى المعسكر المقبل، منهم أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، جواد يميق مدافع بلد الوليد الإسباني، نصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام الهولندي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يخوض مباراتين وديتين مطلع الشهر المقبل في إطار إستعداداته للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيواجه في المنتخب الغاني يوم الثلاثاء 8 يونيو، وبعدها يلتقي مع منتخب بوركينافاسو يوم السبت 12 من نفس الشهر.

ويتصدر أشرف بن شرقي جدول ترتيب الدوري المصري حيث جاء في المقدمة بـ11 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز كاملا
أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 11 هدفا.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 11 هدفا.

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف .

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف.

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 9 أهداف.

شيمليس بيكيلى ، لاعب مصر المقاصة ، 8 أهداف .

فخر الدين بن يوسف ،  لاعب الاسماعيلي ، 7 أهداف .

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف .

رامي صبري، لاعب إنبي ، 7 أهداف .

باسم مرسي ، لاعب مصر المقاصة ، 7 أهداف .

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