الدوري السعودي .. أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون

أعلن نادي التعاون عن أسعار وفئات تذاكر مباراته المرتقبة أمام الهلال، غدا الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون على النحو التالي:

الفئة 3 شمالي: 40 ريالا.

فئة 2 شمالي: 80 ريالا.

الفئة 2 جنوبي: 80 ريالا.

فئة 3 جنوبي: 40 ريالا.

عائلات جنوبي: 80 ريالا.

عائلات شمالي: 80 ريالا.

منصة: 100 ريال.

منصة 2: 100 ريال.

ويدخل اللقاء المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة. فيما يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.



