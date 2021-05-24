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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين محاولة الحوثيين تنفيذ هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

صدى البلد

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.


وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.


وشددت على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

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