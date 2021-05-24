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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في بني سويف

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ  94 ألفاً و603 رءوس،حيث تم تحصين  80 ألفا و290رأساً من الأبقار و 14 ألفا و101 من  الأغنام و207 من الماعز وذلك "منذ بداية الحملة بداية أبرايل الماضى وحتى 23 مايو الحالي"،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري  وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

 

 فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

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