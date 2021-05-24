قائد نهضة بركان: مواجهة الأهلي ستكون قوية .. ونستعد جيدا لـ الفوز بالسوبر الإفريقي

قال محمد عزيز قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، إن فريقه تحسن كثيرا في السنوات الماضية، وذلك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة فى قطر.

وقال محمد عزيز لقناة le360 المغربية: "مواجهة الأهلي نادي القرن ستكون قوية ولكن نهضة بركان في السنوات الماضية تحسن بشكل كبير وسندافع عن حظوظنا في الفوز بالسوبر الإفريقي والجميع مستعد بشكل جيد".

وأضاف "بركان فريق قوي ولدينا لاعبين مميزين وسندافع عن اللقب بكل قوة لتعويض نتائج الفريق على المستوى المحلي والفوز باللقب فرصة لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "سنقدم مباراة كبيرة ضد الأهلي وندعو الله أن تكون النتيجة في صالحنا".

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية يواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.