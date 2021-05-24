عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد نهضة بركان: مواجهة الأهلي ستكون قوية .. ونستعد جيدا لـ الفوز بالسوبر الإفريقي

نهضة بركان المغربي
نهضة بركان المغربي

قال محمد عزيز قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، إن فريقه تحسن كثيرا في السنوات الماضية، وذلك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة فى قطر.

وقال محمد عزيز لقناة le360 المغربية: "مواجهة الأهلي نادي القرن ستكون قوية ولكن نهضة بركان في السنوات الماضية تحسن بشكل كبير وسندافع عن حظوظنا في الفوز بالسوبر الإفريقي والجميع مستعد بشكل جيد".

وأضاف "بركان فريق قوي ولدينا لاعبين مميزين وسندافع عن اللقب بكل قوة لتعويض نتائج الفريق على المستوى المحلي والفوز باللقب فرصة لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "سنقدم مباراة كبيرة ضد الأهلي وندعو الله أن تكون النتيجة في صالحنا".

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية يواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في قطر.

 

الأهلى دوري ابطال افريقيا السوبر الإفريقي الكونفدرالية الإفريقية الدوري المغربي نهضة بركان

ترشيحاتنا

ناسا تتبع إشارات راديو غامضة قادمة من الفضاء

قطع المياه غدا لمدة 6 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة.. أماكن وتفاصيل

"العليا للفيروسات": أعراض كورونا تغيرت وتصيب مختلف أجهزة الجسم

حكم الكلام أثناء الوضوء .. اعرف النواقض التسعة للعبادة

بتوقيع "شيلونجو".. الإسماعيلي يتفوق علي المقاصة بهدفين فى الشوط الأول

عقب تلقي شكوي علي هاتفه.. محافظ الشرقية يضبط مزرعة حولها صاحبها لمصنع أغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

سنقيّم علاقاتنا مع أمريكا .. بيان عاجل من إثيوبيا بعد عقوبات واشنطن

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ